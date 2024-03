McDonald's, ristoranti chiusi in mezzo mondo per un guasto: «Ma non è un attacco informatico»

McDonald's è stato colpito da un guasto ai sistemi informatici in diversi Paesi del mondo, dall'Australia al Giappone, da Hong Kong al Regno Unito, con molti negozi costretti a chiudere e gli ordini online sospesi. «Siamo a conoscenza di un'interruzione tecnologica che ha avuto un impatto sui nostri ristoranti, il problema è ora in fase di risoluzione», ha detto un portavoce della catena di fast food, aggiungendo che l'incidente «non è correlato a un evento di sicurezza informatica».

McDonald's, guasti in tutto il mondo: cosa è successo

«Molti negozi in tutto il paese hanno temporaneamente sospeso le operazioni», ha detto McDonald's Japan, fra i primi a essere impattati dal malfunzionamento, in un post su X. È arrivato poi il turno dell'Australia: tutti i ristoranti del Paese sono stati colpiti da una grave interruzione, con i clienti impossibilitati a effettuare ordini. «Siamo a conoscenza di un’interruzione tecnologica che sta attualmente colpendo i nostri ristoranti a livello nazionale e stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile», ha detto alla Cnn un portavoce di McDonald’s Australia.

McDonald’s Hong Kong ha dichiarato su Facebook: «A causa di un guasto del sistema informatico, i chioschi mobili per le ordinazioni e le auto-ordinazioni non funzionano.