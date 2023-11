Guasto sulla rete elettrica Trenitalia «Treni bloccati al buio in galleria»

Guasto sulla rete elettrica Trenitalia per un incendio alla centralina, caos e disagi da stamattina sulla rete ferroviaria italiana. Diversi mezzi, Trenitalia e Italia, hanno accumulato pesanti ritardi, fino a cinque ore. I passeggeri a bordo riferiscono di pesanti disagi, di carrozze rimaste a lungo in galleria senza illuminazione interna e di alcuni utenti che hanno accusato malori. Alcuni treni, giunti in prossimità di Roma, sono stati costretti a tornare indietro per essere poi smistati sulla vecchia linea ferroviaria (che transita per Cassino).

Un'odissea che ha portato i mezzi ad accumulare, in alcuni casi, anche cinque ore di ritardo con proteste e tensioni a bordo. Le Ferrovie dello Stato sono intervenute per tentare di arginare i disagi ma la situazione resta ancora fortemente caotica.