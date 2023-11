Napoli-Salerno-Battipaglia: inaugurato il nuovo sottopasso pedonale a Pompei

Aperto un nuovo sottopasso pedonale sulla linea Napoli-Salerno-Battipaglia in sostituzione del passaggio a livello di via Stabiana a Pompei.

L’opera è stata aperta al transito pedonale dopo una cerimonia di inaugurazione alla presenza del Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio e del Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe La Marca, e di Fabio Rapuano, Direttore Operativo Infrastrutture Territoriale Napoli di Rete Ferroviaria Italiana.

Il sottopasso realizzato da Rfi, largo 3,70 metri e alto 2,50 metri, consentirà ai pedoni un passaggio più agevole senza prevedere l’attraversamento dei binari, creando un collegamento unico con il cavalcavia situato in via Masseria Curato e la strada con via Stabiana, aperti al transito nel 2017.

L'intervento rientra nel programma di eliminazione dei passaggi a livello sul territorio comunale, attuato da Rfi e dal Comune di Pompei, che ha già portato alla chiusura dei passaggi a livello di Via Acquasalsa e di Via Masseria Curato.

Gli interventi di soppressione hanno richiesto, complessivamente, un investimento di circa 15 milioni di euro.