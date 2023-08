Multe e ritiri di patenti durante il ponte di Ferragosto

Nell’ultimo fine settimana e durante il ponte di Ferragosto i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento hanno provveduto ad intensificare, attraverso l’impiego di 132 pattuglie, il controllo dell’intero territorio sannita, concentrandosi su veicoli, conducenti e passeggeri, nonché esercizi pubblici.

Il dispositivo ha permesso di contestare a pubblici esercizi 12 sanzioni amministrative per 3.000 euro complessivi; controllare in totale 630 veicoli, identificare 840 persone; ritirare 2 patenti di guida scaduta; sottoporre a sequestro amministrativo 5 veicoli per circolazione senza l’assicurazione per responsabilità civile obbligatoria, con conseguente ritiro delle 5 carte di circolazione; elevare 9 infrazioni al codice della strada, per un totale di euro 17.656,00 euro, di vetture circolante con fermo amministrativo;

Sono stati inoltre segnalati alle autorità competenti 3 persone, per uso personale di stupefacenti, rinvenuti 20 grammi di hashish e 13 grammi di marjuana, occultati in un’aiuola e successivamente sottoposti a sequestro; è stato denunciato un conducente di una vettura coinvolta in un sinistro stradale con feriti che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebrezza e assunzione di sostanze stupefacenti;