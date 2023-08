Getta alcol sul barbecue: ustionato in modo grave

Ferragosto di paura in valle Telesina. Quello che doveva essere un tranquillo barbecue in famiglia si è trasformato purtroppo in tragedia. Vittima un 61enne commercialista napoletano, Raimondo Esposito, ora ricoverato al Cardarelli in condizioni serie. Il professionista pur essendo originario del capoluogo partenopeo è di fatto domiciliato nel Sannio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il tutto è accaduto a Melizzano, in un’abitazione privata di contrada Nido non distante dal centro abitato, intorno alle 14 di martedì. L’uomo era intento ad accendere il barbecue, per la consueta grigliata in famiglia nel giorno di ferragosto, quando all’improvviso è stato investito dalla fiamma di ritorno scaturita con ogni probabilità dall’utilizzo di qualche liquido infiammabile. Immediato l’allarme con l’arrivo sul posto dei sanitari del 118. L’uomo è stato poi trasportato in codice rosso presso l’Ospedale San Pio di Benevento. Le gravi ustioni sul corpo del 61enne hanno poi però portato i medici a trasferire l’uomo, sempre nel pomeriggio di martedì 15 agosto, tramite l’elisoccorso, nei reparti grandi ustionati dell’Ospedale Cardarelli di Napoli.