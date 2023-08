Passante rincorre e blocca scippatore alla Ferrovia

L'intervento di un passante e degli agenti ha portato a bloccare e ad inviare agli arresti domiciliari uno scippatore. E accaduto in città nella tarda mattinata al rione Ferrovia. Autore dello scippo G.D.L di 35 anni, beneventano, già noto alle forze dell'ordine. Lo scippatore aveva sottratto la borsa contente il portafogli ad una rumena. Due donne che erano a poca distanza hanno dato l'allarme facendo intervenire un giovane passante che si è subito messo all'inseguimento dello scippatore, che durante la fuga si è disfatto della borsa con il portafogli con il denaro. Il giovane è riuscito a raggiungere lo scippatore in via 25 Luglio dove sono giunti anche gli agenti della Volante della Questura che erano stati avvertiti tramite il113 . Lo scippatore su disposizione magistrato di turno è stato inviato agli arresti domiciliari.