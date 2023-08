Distrutto dal fuoco camion della nettezza urbana, fuggi fuggi generale in strada

Grande paura ieri mattina alla località Panelli del comune di Sant’Angelo a Cupolo. E’ accaduto alle primissime luci dell’alba quando da poco erano passate le cinque. Per cause che sono tutt’ora in corso di accertamento ma molto probabilmente originate per un corto circuito partito all’impianto elettrico, un autocompattatore della impresa «Sogesi» con la sede sociale nel comune di Montesarchio che ha in gestione l’appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per l’intero territorio del comune di Sant’Angelo a Cupolo che in quel momento stata provvedendo alla raccolta della frazione dell’umido appunto alla località Panelli, è stato avvolto improvvisamente dalle fiamme. L’operatore del mezzo, oltre ovviamente all’operatore ecologico addetto materialmente alla raccolta delle buste, appena si sono accorti delle fiamme hanno immediatamente abbandonato il mezzo e si sono portati ad una distanza di sicurezza.