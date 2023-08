È ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli S.B., un operaio di 59 anni, di Succivo, vittima ieri mattina di un infortunio sul lavoro a Castepagano, centro della provincia di Benevento. I medici, dopo i primi soccorsi e il ricovero, gli hanno diagnosticato un trauma toracico con schiacciamento. Al momento è ricoverato in codice rosso. È stato disposto che il trasporto da Castelpagano, dove è avvenuto l'infortunio, nell'ospedale napoletano particolarmente attrezzato per queste patologie avvenisse in elicottero. Nel frattempo i carabinieri della stazione di Colle Sannita e quelli della Compagnia di Cerreto Sannita, unitamente ai militari del Nucleo che opera preso l'Ispettorato del lavoro, hanno dato il via alle indagini per ricostruire in ogni sua fase le modalità dell'accaduto, ascoltando gli altri operai presenti al momento dell'infortunio, nonché i responsabili dell'azienda. Si è così accertato che l'operaio operava alle dipendenze della ditta «Gea Sar», con sede a Napoli, e stava facendo dei sondaggi geognostici che permettono di analizzare il suolo in profondità per conoscere le sue caratteristiche geologiche.

APPROFONDIMENTI Benevento, operaio perde il controllo e finisce schiacciato da una trivella: è grave Benevento: piazza Roma, panchine tecnologiche già vandalizzate San Cipriano: picchiato per la vendita di un'auto Botte alla fidanzata, scatta la denuncia

Un lavoro che prelude alla realizzazione successiva di un asse viario, che in questo caso è destinato a collegare Castelpagano e Santa Croce del Sannio. Un asse che fa seguito a un primo tratto viario già realizzato e in funzione, che collega Castelpagano con Colle Sannita. I lavori vengono eseguiti per conto della Comunità montana dell'Alto Tammaro e del Matese, che ha finanziato l'opera ed ha proceduto all'appalto. Questi sondaggi sono in corso solo da qualche giorno in contrada Scarcioni, alla periferia del paese. Ieri mattina, intorno alle 9,30, secondo una prima ricostruzione, presso il cantiere, una trivella mentre sondava appunto il terreno, si è abbattuta all'improvviso travolgendo l'operaio addetto al suo funzionamento. Subito presso il cantiere è scattato l'allarme da parte degli altri operai e sul posto è giunta un'ambulanza del 118, i cui sanitari hanno subito deciso che l'uomo andava trasportato con urgenza presso una struttura sanitaria specializzata. Tenuto conto delle ferite riportate, oltre che dell'urgenza dell'intervento degli specialisti, c'è stata la necessità che l'operaio non subisse delle ulteriori oscillazioni che potessero aggravare il trauma toracico, pertanto è stato escluso un trasporto in ambulanza.

Da qui le decisione di procedere al coinvolgimento dei vigili del fuoco. Dal Comando provinciale di Benevento è partita la richiesta dell'utilizzazione di un elicottero, che poco dopo è giunto sul posto, dove ha trovato ad attenderlo anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti che hanno fornito l'assistenza del caso. Pochi minuti dopo l'operaio ha raggiunto in elicottero il nosocomio partenopeo per le cure del caso.