Paupisi: poco più di mille abitanti ma multe autovelox da record, nel 2022 incassati 1,5 milioni

Nell’annuale classifica elaborata da facile.it a partire dal rendiconto annuale pubblicato dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, spicca in Campania il comune di Paupisi, in provincia di Benevento, che eleva 1,5 milioni di multe per 1323 abitanti. Tanto per fare un paragone, Cremona che di abitanti ne ha circa 72mila, dai proventi autovelox riesce a ricavare 1,2 milioni.

Quel dato che sembra inspiegabile se inquadrato nel contesto nazionale, diventa di immediata comprensione se si considera che l’autovelox del comune è posizionato su un tratto della strada statale 372 Telesina, nota per avere diversi limiti di velocità a seconda dei comuni che attraversa, che generano confusione tra gli automobilisti portando quindi a una raffica di sanzioni.

E non è un caso che i quattro comuni attraversati dalla Telesina - Puglianello, Castelvenere, Paupisi e Torrecuso - abbiano registrato nel 2022 introiti complessivi di 2,8 milioni di euro grazie alle multe generate dagli autovelox posizionati lungo la strada.

Il record, si diceva, spetta al comune di Paupisi, col suo milione e mezzo di incassi.