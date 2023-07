Polizia municipale, il Sannio è una delle province dove in media si spende di più per garantirne l'attività. Non solo c'è il primato assoluto a livello regionale, ma anche a livello nazionale scorrendo i primi 70 Comuni se ne ritrovano quattro della provincia di Benevento (Puglianello, Durazzano, Melizzano e Paupisi). In Italia fa meglio solo la provincia di Oristano, con 5 caselle occupate. Sul fronte dei capoluoghi, invece, Benevento è in media nazionale ma nel contempo ultimo in Campania. E se a livello nazionale i Comuni che spendono le cifre maggiori sono generalmente situati in zone caratterizzate da attività di tipo turistico, in provincia di Benevento incide la presenza di un autovelox. Lo rivela uno studio condotto dalla Fondazione Openpolis, che ha misurato le spese dei Comuni per le attività della polizia municipale, sia in termini assoluti che pro capite.

Scorrendo quest'ultima classifica nazionale la provincia di Benevento viene citata per ben 4 volte nelle posizioni di vertice: il Comune di Puglianello spende infatti 541mila euro, con una media pro capite di 414 euro che la pone alla casella 19 in Italia. A seguire ci sono Durazzano (spesa in bilancio 700mila euro, pro capite 331 euro, posizione nazionale 25), Melizzano (spesa 437mila euro, pro capite 255 euro, posizione nazionale 48) e Paupisi (spesa 329mila euro, pro capite 230 euro, posizione nazionale 64). Un primato, quello sannita, rafforzato dalla circostanza che fatta eccezione per Conca dei Marini (provincia di Salerno, casella 59), nessun Comune della Campania si trova nelle posizioni di vertice nazionale. Peraltro le posizioni di punta nelle singole province vedono una costante legata alla presenza di autovelox (nel caso sannita) o a richiami turistici. Salerno vede infatti presenti diversi centri della Costiera Amalfitana, mentre per la provincia di Napoli compaiono Sorrento, Capri e Ischia.

La media provinciale pro capite vede in testa (ed è proprio il caso) il Sannio con 50 euro, seguito da Salerno (43 euro), Napoli (41 euro), Caserta (36 euro) e Avellino (34 euro). Classifica che si inverte se invece vengono presi in considerazione i capoluoghi: in questo caso la spesa messa in bilancio da Palazzo Mosti (2,1 milioni con 38 euro pro capite) si piazza all'ultimo posto in Campania, in una graduatoria che vede nell'ordine Salerno (10,8 milioni con 84 euro pro capite), Napoli (70,6 milioni, 76 euro pro capite), Avellino (3,3 milioni, 64 euro pro capite) e Caserta (3,5 milioni, 49 euro pro capite). Nella classifica sannita dopo le citate Puglianello, Durazzano, Melizzano e Paupisi ci sono altri 18 Comuni che mettono in bilancio una somma per la polizia municipale superiore in termini pro capite a quella di Benevento: sono Fragneto Monforte (spesa pro capite 176 euro), Torrecuso (173 euro), Ginestra degli Schiavoni (169 euro), Amorosi (150 euro), Castelvenere (143 euro), Pietraroja (113 euro), Pietrelcina (68 euro), Santa Croce del Sannio (67 euro), Cerreto Sannita (63 euro), Ceppaloni (60 euro), Forchia (58 euro), Castelpagano (54 euro), Fragneto l'Abate (48,7 euro), Pontelandolfo (48,6 euro), Morcone (45 euro), Castelfranco in Miscano (43 euro), San Lorenzello (40 euro) e Ponte (38,2 euro). A questo punto si inserisce il capoluogo, seguito subito dopo da Baselice (37,5 euro), Castelpoto (37,3 euro), Montefalcone di Val Fortore (37,2 euro), Sant'Agata dei Goti (36,6 euro), Campolattaro (36,3 euro), Foiano di Val Fortore e Paduli (entrambe a 35,3 euro), Solopaca (33 euro), Cusano Mutri (31,2 euro), Reino (31,1 euro) e Telese Terme (30 euro). Lo studio Openpolis sottolinea infine la presenza di 7 Comuni (Sant'Angelo a Cupolo, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, Arpaise, Sassinoro, Sant'Arcangelo e Paolisi) in cui non risultano fondi in bilancio per la polizia locale.