Caldo torrido a Napoli, linee elettriche in tilt: luci spente al Vomero e all'Arenella

Disagi a partire da questa sera alle 20 al Vomero e all'Arenella. Un guasto alle linee elettriche interrate per le temperature elevate della giornata, hanno spento le luci sulla collina.

Numerosi i disagi. Negozi chiusi in anticipo, caldo torrido nelle case. Diecimila le utenze interessate. Immediato l'intervento dei tecnici dell'Enel che stanno lavorando - fanno sapere - su un doppio binario: da una parte l'allaccio a tratti di rete funzionanti, dall'altro l'invio dei gruppi elettrogeni.

Il gruppo elettrogeno inviato al Vomero

Senza luce anche una parte di Fuorigrotta anche se è in via di soluzione il problema. Per quanto concerne il Vomero per riparare le linee elettriche è necessario effettuare uno scavo.