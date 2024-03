Grande Fratello, blackout nella casa: la puntata continua (ma al buio). Cosa è successo

Continuano i problemi per il Grande Fratello. Dopo gli ascolti deludenti, Alfonso Signorini stasera si è trovato ad affrontare l'ennesimo imprevisto. A causa di un blackout, la puntata è infatti andata avanti al buio.

Fedez, cosa dirà dalla Fagnani? «Non farà come Chiara Ferragni da Fazio». Quando va in onda la puntata di Belve

Il blackout

La casa del "Grande Fratello" è al buio.

Dopo la clip riassuntiva del rapporto tra Greta e Sergio, un blackout ha scombussolato la diretta del reality di Canale 5 e i piani di Alfonso Signorini. «Dopo 180 giorni, Mediaset non ha pagato la bolletta della luce. Ecco perché la finale è il 25 marzo», ha ironizzato il conduttore prima di far trasferire i concorrenti in giardino.

Con il blocco Greta e Sergio la casa è in blackout. Il programma sta fallendo e gli hanno staccato la corrente #GrandeFratello pic.twitter.com/V9HaJmIAiY — Valentina Federici (@Vale_Rici) March 14, 2024

«È il bello della diretta. Sono saltate tutte le centrali elettriche di Cinecittà. La casa del Grande Fratello è completamente al buio. Perdonateci», ha aggiunto poi Signorini.

Il salotto "last minute"

Allestito intanto un salotto "last minute" nel giardino della casa, dove i concorrenti sono in attesa dei primi verdetti. I primi a salvarsi sono Massimiliano e Simona, mentre restano ancora in bilico Giuseppe, Anita e Federico.