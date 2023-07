Napoli, vertice di mercato Osimhen nodo da sciogliere

inviato a Dimaro

Qualcosa succederà. Ma non ora. Garcia deve avere il tempo di allenare tutta la squadra e poi tirare le somme. Pure Zielinski e Lozano avranno una loro chance di restare e a quel punto lavorare al rinnovo. Ovvio, arrivasse l’offerta giusta soprattutto per il messicano, le porte dell’addio sarebbero spalancate. Motivo per cui gli esterni a destra (c’è Bernardeschi che manda segnali di fumo ma in particolare Samardzic) possono pure attendere. Ma intanto è caldo il tema del rinnovo di Osimhen: perché Calenda lascia intendere che la questione del nuovo contratto, visto che super offerte ancora non ce ne sono, potrebbe essere affrontato proprio in queste settimane. Blindare Osimhen? Non sembra esserci, in ogni caso, particolare fretta da parte di De Laurentiis, visto che ci sono ancora due anni di contratto. Nel briefing di ieri mattina, presenti con il patron, Garcia, Meluso, Chiavelli, Sinocropi e il vice presidente Eduardo De Laurentiis, si è parlato delle necessità di vedere all’opera anche Zanoli e di decidere prima di Castel di Sangro. Perché Faraoni al Verona sta bene ma al Napoli verrebbe volentieri. L’operazione porta la firma del suo manager Giuffredi, che verrà in ritiro nel fine settimana per discutere anche dei rinnovi di Di Lorenzo, Rui e Politano.

Kim e il Bayern hanno firmato l’accordo. Il Napoli spinge perché ci possa essere un’eventuale riconoscimento nel caso in cui, entro tre anni, il coreano dovesse essere rivenduto per oltre 60 milioni. Ma tutto scorre lentamente. Perché sennò lo stato maggiore di De Laurentiis, compreso il presidente, non se ne starebbe tranquillamente ad assistere agli allenamenti della squadra. In ogni caso, in difesa restano in piedi due piste, battute timidamente: Ibanez della Roma e Kilman del Wolverhampton. Il primo della lista a centrocampo resta Lucas Tousart, 26enne dell’Hertha Berlino.