Marano, cavi elettrici tranciati: nuova emergenza idrica, in migliaia a secco da ieri

Rubinetti a secco a Marano dal pomeriggio di ieri. Migliaia di cittadini soffrono per l'ennesima volta la sete. Centinaia le segnalazioni al comando della polizia municipale. Da quanto si apprende, si tratta di un guasto elettrico all'impianto idrico C3, ubicato nella zona di via Marano-Quarto. Un problema che - secondo gli agenti della municipale giunti sul posto e il personale dell'ufficio tecnico comunale - è stato originato da un tentato furto di cavi elettrici all'interno dell'impianto.

I cavi sono stati tranciati, poi i ladri sarebbero scappati. Per la riparazione occorreranno diverse ore, come comunicato dal sindaco Matteo Morra, che ha annunciato l'invio di autocisterne sul territorio.