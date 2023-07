«Il cinema è un luogo di emozioni e di empatia, dove si creano atmosfere in grado di far vivere le persone in tanti scenari. Introdurre i sottotitoli regalerebbe a tanti la possibilità di appropriarsi dei linguaggi di questa forma d'arte che è il cinema, chi non sente, chi ha difficoltà a comprendere o semplicemente chi vorrebbe "sentire leggendo le parole e i suoni"». Alessandra Romano, scrittrice con diversi romanzi all'attivo e giornalista pubblicista di Portici, ha 28 anni e all'età di 17 anni ha scoperto di avere una malattia rara che l'ha resa sordomuta. Insieme alle associazioni Fiadda Campania, presieduta da Raffaele Fusco, e Ledha Donne rappresentata da Elena Montuschi, ha fatto partire una petizione online per far introdurre i sottotitoli nei cinema di napoli e provincia.

La raccolta firme ha già raggiunto circa 500 adesioni. Lo scopo è creare un "percorso virtuoso" con alcuni cinema del territorio in cui le proiezioni possano avere i sottotitoli, in modo da non precludere a nessuno la possibilità di beneficiare a 360 gradi dello spettacolo. Il suggerimento è di iniziare con proiezioni sottotitolate programmate, in modo da sensibilizzare tutti sull'argomento e, a piccoli passi, cominciare a favorire linguaggi che consentano l'aggregazione senza barriere.

«Prima ero una spettatrice molto assidua - dice Alessandra - amavo e amo ancora il cinema e ho trovato ingiusto doverne fare a meno a causa della mia sordità. I film possono anche essere visti a casa comodamente dopo diverso tempo ma non è la stessa cosa. Manca l'esperienza stessa del cinema, manca un'esperienza della vita: se si può trovare una soluzione perché non metterla in atto? Qualche cinema di Napoli ci ha già garantito il proprio sostegno, speriamo che in molti accolgano il nostro appello. e chissà, intorno al cinema, con altre nuove iniziative per altre soluzioni potrà nascere un nuovo linguaggio, quello dello stare insieme senza barriere».