Napoli, riattivata la fontana in via Scarlatti al Vomero: «Era ferma tre settimane»

«La fontana a colonna, che alcuni anni addietro fu installata nell'isola pedonale di via Scarlatti, all'incrocio con via Luca Giordano, e che da tre settimane non erogava più acqua, tra il disappunto di tante persone, anche turisti, che potevano dissetarsi con il prezioso liquido, erogato alla bisogna, ha ripreso a funzionare». A dare la buona notizia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che anche in passato è più volte intervenuto per segnalare problemi alla fontana e che nei giorni scorsi aveva lanciato anche una petizione online per riattivarla, dopo che era stata disattivata a seguito delle perdite nell'attacco del rubinetto a pistone.

«Anche in questa occasione - sottolinea Capodanno - si è avuta l'ennesima testimonianza della malagestione della cosa pubblica da parte dell'amministrazione comunale partenopea e, in particolare, dell'azienda che gestisce il servizio in questione. Tre settimane d'interruzione per cambiare un rubinetto, operazione che al massimo richiede un'ora, è un tempo non solo eccessivo ma inaccettabile».