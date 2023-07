Pioggia di calcinacci nel cuore di Napoli: paura a via Atri

Pioggia di calcinacci intorno alle 12 di oggi nel cuore di Napoli, in via Atri, una perpendicolare di via Tribunali.

La strada, meta dei turisti che percorrono abitualmente le vie limitrofe per raggiungere i luoghi più turistici della città, è stata immediatamente chiusa.

Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza il palazzo dal quale sono caduti i calcinacci, che già è cinto da una rete anti caduta, evidentemente usurata, e la polizia municipale, per deviare il traffico.. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza il palazzo dal quale sono caduti i calcinacci, che già è cinto da una rete anti caduta, evidentemente usurata, e la polizia municipale, per deviare il traffico..