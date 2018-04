Foscolo e Genovesi: via ai lavori per la messa in sicurezza dei cornicioni

Martedì 10 Aprile 2018, 17:32 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 17:37

Dopo le ripetute cadute di calcinacci, dai cornicioni degli edifici scolastici del liceo Genovesi e dell’istituto Ugo Foscolo a piazza del Gesù, oggi sono iniziati i lavori di bonifica per eliminare le reti di protezioni anticadute di pietre e calcinacci che a più riprese si erano collassate.Lo scorso 14 novembre dello scorso anno una folata di vento fece collassare la rete di protezione mandando al suolo una pioggia di calcinacci sulla piazza del centro storico , che a tutte le ore è attraversate da moltissimi turisti e residenti, e solo per un caso fortuito non ci furono vittime. Fu necessario l’intervento dei vigili del fuoco che con l’utilizzo dell’autoscala eliminarono le parti interessate alla caduta e mettendo in sicurezza l’area dopo aver spicconato.