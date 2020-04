«Occorre al più presto prevedere forme di sostegno per gli esercizi pubblici, in particolare per le pizzerie e la ristorazione sul tema degli affitti; con i locali finora chiusi gli esercenti sono allo stremo e continuare a pagare anche un affitto, spesso oneroso, è una beffa amara». Così Antonio Pace, presidente dell'Avpn (Associazione Verace Pizza Napoletana), lancia l'SoS sulla condizione economica che stanno vivendo gli operatori e propone incentivi «diretti e immediati» per gli imprenditori «sul terreno specifico dei canoni di affitto se non si può giungere ad uno stop dei pagamenti».

LEGGI ANCHE Trump: «Iniezioni disinfettante e luce solare contro coronavirus»

Pace propone anche di utilizzare la leva fiscale a favore dei piccoli proprietari nel caso di diminuzione dell'affitto. «La questione - dice - non va posta come una sterile contrapposizione con i proprietari dei locali, ma è ovvio che, specie a Napoli in un contesto socio-economico precario, i piccoli imprenditori sono in ginocchio. Lo Stato, attraverso le sue articolazioni, deve porsi il problema di aiutare, nel concreto, gli esercenti, vero vanto delle eccellenze napoletane nel mondo». Le forme di aiuto possono essere diverse, conclude Pace, «l'importante è dare un pò di ossigeno alle imprese che sono state costrette a non poter utilizzare un bene immobile. Se non ci saranno provvedimenti adeguati il settore subirà un colpo durissimo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA