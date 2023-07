Sciopero in Circumvesuviana, è caos alla fermata di piazza Garibaldi

Treni a singhiozzo sulle linee Sorrento e Torre Annunziata, tutto fermo sulle tratte per Sarno e per Baiano. È stata alta l’adesione allo sciopero proclamato da Orsa e da Confail Faisa in Circumvesuviana nel corso della mattinata, dalle 9 alle 13. In realtà, come spiega Eav in un comunicato, hanno aderito 91 lavoratori, pari a poco più del 6% del totale di dipendenti dell’azienda.

Ma tra loro c’erano moltissimi macchinisti, che hanno determinato il blocco della circolazione per larga parte del mattino. Poca la confusione alle stazioni dell’hinterland, enorme il caos a Napoli, con il terminal di Porta Nolana e, soprattutto, la fermata di piazza Garibaldi piena di viaggiatori in attesa sulle banchine, come documentato anche da un video girato da un cittadino.

A fine sciopero, poi, tensione sia a Porta Nolana che a piazza Garibaldi dove, nonostante lo sciopero finito, non c'erano treni pronti a partire.