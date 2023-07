Circum, nuovi servizi e il sindacato Orsa proclama 4 ore di sciopero

Alla vigilia dell'avvio del nuovo piano di servizio in programma domani, con i treni della linea Napoli-Sorrento che non effettuerà più le fermate intermedie tra il capoluogo e Torre Annunziata, arriva un'altra brutta notizia per gli utenti della Circumvesuviana.

Venerdì 7 luglio, infatti, Orsa ha proclamato uno sciopero di 4 ore dei lavoratori, «per protestare - si legge in una nota diffusa dal sindacato - contro un'azienda che ha deciso di non rispettare più le regole, finanche quelle che essa stessa ha emanato».

L'astensione dalle prestazioni sarà effettuata dalle 9 alle 13 «per far capire al management dell'Eav - proseguono da Orsa - che loro non sono al di sopra delle regole e che il rispetto di esse, ma soprattutto dei lavoratori e degli utenti, deve essere messo al primo posto tra le loro priorità».