Incendio a Pompei, la Circumvesuviana si ferma ancora

Incendio in prossimità della rete ferroviaria: interrotta tratta della Circumvesuviana.

Questa volta è un evento non collegato ai consueti disservizi e al momento non meglio precisato, a creare disagi agli utenti che si servono delle linee vesuviane per i loro spostamenti.

A quanto comunicato l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra l'altro le linee della Circum, «causa incendio fra gli impianti di Pompei scavi-Villa del Misteri e Pioppaino, il treno delle ore 8:48 da Sorrento per Napoli limita la corsa a Pioppaino, mentre il treno delle ore 8:43 da Napoli per Sorrento limita a Pompei scavi-Villa dei Misteri».

Sono in corso valutazioni per comprendere se i disagi saranno limitati a queste due sole corse.