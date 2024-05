Fitti turistici a nero, partono i controlli dei carabinieri e a Procida sono due gli affittacamere che sono stati denunciati e sanzionati. Proseguono serrati anche quest'anno i controlli sulle due isole del golfo messi in atto dai militari della compagnia di Ischia. In questa circostanza i controlli hanno rilevato irregolarità nella registrazione degli ospiti in strutture autorizzate ad esercitare commercialmente l'attività e sono stati dunque denunciati un 41enne e un 48enne - entrambi incensurati - titolari di due attività di affittacamere.

Secondo quanto documentato dai carabinieri, diversi ospiti non erano stati registrati, così come prescrivono leggi e regolamenti in materia. I controlli sono scattati contemporaneamente anche sull'isola verde, ma in questa circostanza i carabinieri al comando del capitano Tiziano Laganà, hanno passato a setaccio il centro urbano di Procida nell'ambito delle operazioni di contrasto al fenomeno delle affittanze turistiche abusive, controllando l'attività di proprietari di case ed appartamenti e gestori di bed and breakfast che di tanto in tanto hanno la pessima abitudine di non comunicare agli uffici preposti dei comuni e dell'autorità di pubblica sicurezza, la presenza di persone all'interno delle strutture occupate.

Così i proprietari delle case si espongono a un duplice illecito, che riguarda sia il profilo penale che quello prettamente fiscale, con guadagni non dichiarati e anche evasione della tassa di soggiorno. È un fenomeno questo che si riscontra non solo in hotel e pensioni, ma in maniera assai più incontrollabile, presso bed & breakfast e fittacamere, anche quelli regolarmente registrati come attività presso gli uffici commercio dei comuni isolani.

Ed è un fenomeno che con le stagioni più calde e quindi con l'afflusso di turisti e villeggianti, va sempre di più ad intensificarsi, soprattutto perchè ad incrementare il numero delle irregolarità contribuisce anche un altro fenomeno che è quello della abitudine sempre più diffusa fra i proprietari di case sulle isole di convertire con molta disinvo9ltura le abitazioni residenziali in b&b non autorizzati. Fra autorizzati e non autorizzati sono infatti migliaia i posti letto disponibili sul mercato turistico delle due isole, dove la pratica malsana di affittare a nero, una volta prerogativa esclusiva di Ischia, stando ai dati che emergono sembra si sia estesa anche alla vicina Procida grazie al maggiore riscontro che l'isola sta avendo sul mercato turistico nazionale.