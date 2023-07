Ischia, tre minorenni feriti nei pressi di una discoteca a Casamicciola

Tre minori sono rimasti feriti in circostanze ancora da chiarire nei pressi di una discoteca di Casamicciola, sull'isola di Ischia. I carabinieri, sono intervenuti all'alba e, secondo quanto appurato, le vittime sarebbero state colpite con un oggetto appuntito a gambe e braccia da sconosciuti.

I motivi sono ancora da ricostruire, ed infatti le indagini sono in corso per chiarire dinamica e identificare gli eventuali responsabili.

I minori non sono in pericolo di vita, ma comunque sono in ospedale per le cure necessarie.