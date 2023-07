Quattordicenne investito a pochi passi dal cimitero, è caccia all'auto pirata

Apprensione a Maddaloni, nel Casertano, per un quattordicenne che, nel tardo pomeriggio di oggi, è stato travolto da un'auto pirata in via Della Vigna, la strada che porta al cimitero comunale.

Il pirata, alla guida di un'auto di grossa cilindrata, si è dato alla fuga e non si è fermato a soccorrerlo.

Il ragazzino, riverso sull'asfalto, è stato prima soccorso da alcuni automobilisti di passaggio, che subito hanno allertato i sanitari dell'ambulanza del 118.

Per fortuna, non è in pericolo di vita, ma ha riportato escoriazioni e contusioni in diverse parti del corpo; è stato trasportato all’ospedale Civile di Caserta dove è in prognosi riservata. Sul posto, sono intervenuti anche gli agenti del comando locale di Polizia Municipale e una pattuglia dei carabinieri per i primi accertamenti del caso.