Caserta, area pedonale nella via dello shopping

La Giunta Comunale di Caserta ha approvato una delibera che prevede l'istituzione di un'area pedonale urbana in via Mazzini, cuore del centro storico del capoluogo.

Il provvedimento, di carattere sperimentale, andrà a regime dopo che saranno apposti i nuovi cartelli segnaletici e a seguito di un aggiornamento software da effettuare sul varco che attualmente regola l'accesso alla Zona a traffico limitato (Ztl).

Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore entro la fine del mese di luglio, con una durata di sei mesi e sarà adottato nelle giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali.

«È un provvedimento - ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino - che adottiamo in via sperimentale e che pensiamo possa avere effetti positivi per la qualità della vita dei residenti e di tutti cittadini casertani, oltre che per la categoria dei commercianti. Via Mazzini, infatti, è la principale strada del passeggio e dello shopping della città, ed è anche priva di marciapiedi: ciò costituisce un problema per la sicurezza dei pedoni, soprattutto dei più deboli. L'area pedonale sarà sicuramente un'ottima risposta per rendere il centro città ancora più vivibile».