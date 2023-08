San Bartolomeo in Galdo, la Gesesa anticipa lo stop idrico alle 22

Lo stop idrico notturno a San Bartolomeo in Galdo sarà anticipato. Ad annunciarlo è la Gesesa, che in una nota comunica che «a causa di un guasto improvviso di competenza di Molise Acque, la cui risoluzione é già in corso, solo per questa sera l'interruzione idrica notturna sarà anticipata alle 22». Resterà attivo, per segnalare emergenze ed eventuali guasti, il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17.

La Gesesa, inoltre, comunica che si preannunciano irregolarità nella fornitura del servizio idrico anche a Foiano di Val Fortore, anche in questo caso per via del guasto improvviso di competenza di Molise Acque, «la cui risoluzione - ribadiscono dalla società che gestisce il servizio idrico - é già in corso». Questa sera e domani mattina, dunque, annunciate «possibili irregolarità nel servizio».