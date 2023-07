Foiano, focus sui cambiamenti climatici nel corso del Feo Fest

Il Comune di Foiano di Val Fortore scende in campo con due giornate all'insegna della conoscenza e dell'informazione sui temi del cambiamento climatico e non solo. Gli esperti invitati saranno i protagonisti, insieme al pubblico, delle due giornate-focus su clima, acqua, fonti rinnovabili, sostenibilità, agricoltura, in programma venerdì 28 e sabato 29 alle 18, nel cuore del centro storico, per la precisione nel Largo Campanaro, nel cuore del Feo Fest 2023. «Impegnarsi con vigore quotidianamente nella salvaguardia degli ecosistemi, partendo dallo spazio circostante, è una battaglia di civiltà, ma anche scelta non più procrastinabile», sottolinea il sindaco Giuseppe Antonio Ruggiero.

«Effetti del cambiamento climatico. Le nuove scelte per il futuro», questo il titolo del convegno articolato in sei sessioni da poco più di due ore ognuna, nell'ambito del confronto con personalità del mondo accademico, amministrativo, imprenditoriale, agricolo e sociale. Ad aprire e moderare tutti gli incontri sarà Angela Pagano, responsabile delle relazioni istituzionali di Kyoto Club, un’organizzazione non profit, creata nel febbraio del 1999, costituita da imprese, enti, associazioni e amministrazioni locali, impegnati nel raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Protocollo di Kyoto (e non solo).

Nel primo appuntamento del 28, dopo i saluti istituzionali del sindaco Ruggiero, interverranno per «La gestione del ciclo integrato delle acque» l’architetto Pio Castiello, redattore della proposta di Piano urbanistico del Comune di Foiano, nel quale trovano spazio progetti utili alla collettività in chiave sostenibilità; i docenti dell’Unisannio Nicola Fontana (Costruzioni idrauliche) e Francesco Pepe (Impianti chimici); l'ingegnere Salvatore Rubbo, amministratore delegato Gesesa; il professore Domenico Pianese, ordinario presso l’Università Federico II di Napoli in Costruzioni idrauliche e marittime e Idrologia. Attesi anche autorevoli ospiti. Il 29, inoltre, in conferenza il geologo Antonio Toscano, primo ospite della sezione «Effetti del cambiamento climatico sul territorio» e l’ingegnere Dino Iannella, direttore tecnico New Vision.

Anche nel corso di questa giornata saranno numerose e autorevoli le relazioni in agenda.