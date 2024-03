Sole 365, nuova apertura a Piano di Sorrento: shopping bag e libri omaggio

Un evento speciale arriva il 13 marzo a Piano di Sorrento, in via Bagnulo 30. Una nuova grande apertura del supermercato Sole 365 che andrà ad arricchire l’offerta per la comunità, proprio durante la preparazione alle festività Pasquali.

Il supermercato Sole365, rinomato per la convenienza, la qualità e la vasta gamma di prodotti, con il suo modello senza volantini e senza offerte temporanee, garantisce prezzi bassi 365 giorni l'anno. Questo nuovo punto vendita, come gli altri della catena, offrirà un'ampia selezione di prodotti, con particolare attenzione ai freschi e agli articoli a marchio Selex, che uniscono risparmio e qualità grazie all’iniziativa Spesa Difesa. Inoltre, in occasione della Pasqua, saranno disponibili una varietà di specialità pasquali, idee regalo e una vasta selezione di uova di cioccolato e colombe.

«Per noi ogni apertura è un grande traguardo e siamo lieti di poter condividere il periodo pasquale con la comunità di Piano di Sorrento. Con il nostro approccio, soddisfiamo le crescenti richieste di qualità e convenienza, arricchendo i carrelli della spesa quotidiana con un valore aggiunto immateriale: la fiducia dei nostri clienti», afferma Antonio Apuzzo, amministratore delegato di Ap Commerciale proprietaria del brand Sole365.

Per festeggiare l'apertura Sole 365 offre, dal 13 al 15 marzo, una shopping bag in regalo ai primi 3000 clienti, con una spesa minima di 10 euro. Dal 16 al 17 marzo, tutti i clienti riceveranno gratuitamente il libro “Insieme a noi per un mare pulito”, con una spesa minima di 10 euro.