Neve sul Vesuvio, imbiancato il versante settentrionale del cono

Calano le temperature e sul Vesuvio è ricomparsa la neve. Appena una “spolverata” che ha imbiancato il versante settentrionale del cono, offrendo un'immagine tipicamente invernale del pittoresco e decantato vulcano. Così è apparso il Vesuvio ai napoletani, intorno alle 8, quando la sommità era libera dalle nubi. Un'istantanea tipica del periodo a cavallo tra la fine febbraio e l'inizio marzo.

In ogni caso, dopo l'improvvisa ondata di freddo che s'è abbattuta su tutta Campania durante la notte, per oggi le temperature sono previste già in rialzo.