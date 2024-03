Eav, al via i lavori per scale mobili tra corso Vittorio Emanuele e Montesanto

Inaugurato questa mattina alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il cantiere per l'attivazione delle scale di Montesanto ed i lavori di ammodernamento della stazione per un valore complessivo pari a 18 milioni. La messa in funzione delle scale di Montesanto è un progetto che risale al lontano dicembre 1986 i cui lavori furono sospesi nell'ottobre del 2012 a causa di un contezioso tra il concessionario e commissario straordinario del Governo al quale EAV subentra nel 2022 quale soggetto attuatore.

L'attivazione delle scale consentirà nuovamente il collegamento pedonale tra Corso Vittorio Emanuele ed il popolare quartiere di Montesanto. Gli interventi riguarderanno la sostituzione scale mobili ed impianti e la realizzazione di una copertura attraverso un manufatto a protezione del sistema di risalita delle scale mobili, situato sul lato sinistro della stazione EAV di Montesanto a Napoli.

Il valore complessivo dell'intervento è pari ad 4,8 milioni. Per quanto attiene agli interventi di ammodernamento e completamento propri della stazione di EAV di Montesanto, del valore complessivo parti a 13,2 milioni.

Gli interventi riguardano i lavori, in corso, di finitura per collegare la stazione con una ulteriore uscita, vico Montesanto, attraverso una galleria dotata di scale mobili che si sviluppa sotto i binari di stazione e che, inoltre, agevolerà i viaggiatori nel raggiungere la Linea 2 della Metro. E ancora, l'adeguamento e completamento impianti di stazione ovvero: implementazione ed adeguamento alla vigente normativa degli impianti antincendio, aspirazione fumi e ventilazione; centralizzazione della supervisione di tutti gli impianti (antincendio, aspirazione fumi, ventilazione, scale mobili, ascensori) sul banco dell'agente di stazione ; installazione in testa ai binari di nuovi paracolpi ad assorbimento di energia, conformi alle vige

nti normative; ripristino ed implementazione impianti di security (telecamere, monitor, ecc.). Prevista la sostituzione di tutti i tornelli di uscita su Piazza Montesanto con un nuovo modello, dotato anche di contapersone, che ne rende più difficile l'utilizzo improprio in ingresso contrastando, di fatto, l'evasione. «E' una scala mobile - ha detto De Luca - che abbiamo deciso qui di completare, rifacendo il progetto. Dovendo fare lavori alla stazione ne approfittiamo infatti per fare un altro investimento non banale, per realizzare una scala mobile nuova, sarà abbastanza impegnativo il lavoro e credo che sarà anche un'opera di bella architettura contemporanea».

I lavori alla stazione di Montesanto prevedono invece la ripresa dei progetti che erano rimasti bloccati e ora ripartono, prevedendo da EAV una nuova uscita su vico Montesanto attraverso una galleria dotata di scale mobili che si sviluppa sotto i binari di stazione e porterà i viaggiatori interessati a raggiungere la stazione della Metro linea 2. Ci sarà poi l'implementazione e adeguamento degli impianti antincendio, aspirazione fumi e ventilazione alla vigente normativa e anche la centralizzazione della supervisione di tutti gli impianti (antincendio, aspirazione fumi, ventilazione, scale mobili, ascensori) sul banco dell'agente di stazione.

Tra i lavori previsti anche l'installazione di nuovi paracolpi ad assorbimento di energia in testa ai binari e il ripristino ed implementazione degli impianti di security con le telecamere e i monitor nuovi. È prevista anche la sostituzione di tutti i tornelli di uscita su Piazza Montesanto con un nuovo modello, dotato anche di conta persone, che ne rende più difficile l'utilizzo improprio in ingresso contrastando, di fatto, l'evasione. I lavori finiranno a marzo 2025, con l'investimento dei 18 milioni di euro stanziati.