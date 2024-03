«Imbecilli». «Disturbati mentali». Il governatore Vincenzo De Luca si scaglia contro gli autori degli atti vandalici dei giorni scorsi ai danni della Circum. Il riferimento è agli oggetti ingombranti (una vasca, un frigo e lastre di cemento) sistemati, in più episodi, sui binari vicino al passaggio a livello, in via Crapolla nel comune di Pompei. Tutti atti, ora sotto la lente dei magistrati della procura di Torre Annunziata, che ponevano finire molto peggio se non ci fosse stata l’attenzione e l’esperienza dei macchinisti dell’Eav.

Da qui la rabbia di De Luca esternata ieri mattina a margine della presentazione dei sei nuovi treni (il primo in esercizio da ieri per le linee flegree dell’Eav, gli altri 5 nei prossimi mesi) e del restyling della stazione di Montesanto, nel cuore di Napoli. Accanto a lui Umberto De Gregorio, presidente di Eav e il consigliere regionale dem Luca Cascone.

«Bisogna stare attenti ovviamente perché questi imbecilli rischiavano di provocare tragedie. La mia solidarietà ovviamente ai nostri dipendenti dell’Eav e l’invito a fare sempre molta attenzione perché purtroppo dobbiamo fare i conti anche con gente irresponsabile. Sono dei disturbati mentali», tuona il governatore riferendosi agli oggetti sistemati sui binari che solo per caso non hanno causato feriti.

«A Pompei sui binari abbiamo trovato frigoriferi, altri elettrodomestici, bisogna essere veramente dei delinquenti per fare un’operazione del genere che può produrre davvero una tragedia. Per la sicurezza sui treni noi abbiamo ormai tutti i sistemi di videosorveglianza sugli autobus e sui treni nuovi che consegniamo. Per il resto ovviamente - aggiunge - siamo in contatto con le forze dell’ordine, con la Questura. E chiediamo a tutti di avere una particolare attenzione». Poi annuncia la stretta: «Cercheremo di collocare impianti di videosorveglianza anche esterni, dovunque sia possibile. Però è evidente che non si può militarizzare tutto un territorio. Gli imbecilli sono imbecilli, gli irresponsabili sono irresponsabili. Ho raccomandato ai nostri dipendenti Eav di avere una particolare attenzione soprattutto nelle aree urbane perché sono cose francamente imprevedibili ma che possono provocare tragedie grandi». E proprio sui raid a Pompei ieri si è tenuto ieri un vertice ad hoc convocato dal prefetto di Napoli.

Tutt’altro umore, invece De Luca lo riserva al taglio del nastro. «Sono molto soddisfatto dei nuovi treni», dice anche se non disdegna un paio di stilettate alla Meloni e al ministro Fitto per il blocco dei fondi Fsc con cui polemizza da settimane. L’inaugurazione, invece, riguarda i lavori di ammodernamento della stazione di Montesanto, nel cuore di Napoli, per un valore complessivo di 18 milioni. Compresa la messa in funzione delle scale mobili, secondo un progetto del 1986 e dopo lo stop del 2012 per un contenzioso (si consentirà nuovamente il collegamento pedonale tra corso Vittorio Emanuele e Montesanto).

In merito ai nuovi treni, invece, l’ex sindaco di Salerno sottolinea come «c’è da essere soddisfatti anche perché i tempi di percorrenza sono estremamente rapidi. Abbiamo un livello di puntualità davvero eccezionale, in modo particolare sulla linea Cumana e flegrea: come in Svizzera. Abbiamo qualche critica sulla Circumvesuviana ma sapete le ragioni». I 6 nuovi treni di ultima generazione (con ricarica per e-bike e wi-fi) per le linee Flegree di Eav si aggiungono ai 12 treni già immessi in servizio negli ultimi 3 anni.

Ma sul taglio del nastro attacca la Lega. «Alla stazione Eav di Montesanto, in pompa magna e con tanto di autocompiacimento della politica del fare, De Luca si intesta l’immissione in servizio del primo nuovo treno Firema per le linee flegree. Peccato che - è la stilettata di Severino Nappi, capogruppo della Lega in consiglio regionale - la verità è un’altra: perché si tratta di un progetto partito oltre 15 anni fa».