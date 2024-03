Circumvesuviana, ancora un treno in avaria: la protesta dei passeggeri

Guasti, caos e proteste: ancora una giornata di disagi per gli utenti che si servono dei treni della Circumvesuviana. Il culmine si è raggiunto attorno alle 12.30 quando a San Giorgio a Cremano il treno direttissimo proveniente da Napoli per Sorrento, partito da Porta Nolana alle 12.16, è stato costretto ad una sosta fuori programma a causa di un'avaria.

Dopo attimi di smarrimento e vista la presenza di un notevole numero di turisti, secondo il racconto di alcuni presenti, sarebbe stata ipotizzata una soluzione singolare: quella di approfittare dell'arrivo del treno diretto a Poggiomarino per fare scendere gli occupanti di quest'ultimo e trasferirvi i viaggiatori diretti a Sorrento.

Immediate, sempre secondo il racconto di alcuni testimoni, sono scattate le rimostranze degli utenti del convoglio "scippato", che sarebbero arrivati a minacciare anche forme dure di protesta pur di non consentire la cosa.

Solo dopo minuti di trattative, sarebbe arrivata la decisione di "riassegnare" il treno ai viaggiatori della linea Napoli-Pompei-Poggiomarino e di attendere che venisse riparato il guasto del treno in avaria, che è poi ripartito dalla stazione di San Giorgio a Cremano - come ha informato in una nota l'Ente Autonomo Volturno - con circa 40 minuti di ritardo.

Ripercussioni, in termini di ritardi, anche per altri treni della tratta Napoli-Torre Annunziata.