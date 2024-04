Sant'Antimo, donna denuncia l'ex dopo 10 anni di minacce ed aggressioni

Pretendeva dalla ex compagna dei soldi e per questo la minacciava di morte. Aggressioni ed episodi di violenza che la donna ha subìto per dieci anni di relazione. Fino a ieri quando dopo l'ennesima minaccia lei ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri.

E' a Sant'Antimo che i militari della sezione radiomobile della compagnia di Giuliano in Campania hanno arrestato, per tentata estorsione, un 37enne già noto alle forze dell'ordine. Nell'ultimo messaggio inviato alla compagna c'era scritto questo, 'sto arrivando'. E così la donna terrorizzata si è rivolta al 112.

Pochi minuti e i militari sono arrivati sotto casa, giusto in tempo per bloccare il 37enne che aveva mantenuto la parola presentandosi davanti la porta di ingresso dell'appartamento. Lui è stato arrestato e la donna ha raccontato decine e decine di episodi caratterizzati da violenze e aggressioni subite in quasi 10 anni di relazione sentimentale.