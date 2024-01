Epifania 2024 a Napoli: dolci, giocattoli e sorrisi, al Centro della Famiglia arriva la Befana

Befana in arrivo per i piccoli ospiti del Centro della Famiglia di Quarto, lo spazio dedicato al sostegno alla genitorialità, mediazione familiare, incontri protetti in spazio neutro, sostegno psicologico.

Domani infatti a partire dalle ore 11 nei locali della ex scuola Lancia (Via Piazza Santa Maria) il Gruppo Sarnataro srl, in collaborazione con il Comune di Quarto ed il sindaco Antonio Sabino, organizzerà la prima edizione di un'iniziativa che punta a divenire una tradizione annuale per i bambini della struttura.

Nel corso della mattinata, cui sono invitati a partecipare tutti i cittadini che potranno a loro volta donare o anche semplicemente prendere parte per rallegrare ulteriormente la giornata con qualsiasi tipo di attività, saranno naturalmente donati giocattoli e dolciumi a tutti i bambini presenti, secondo tutte le migliori abitudini dell'Epifania.

«Il nostro Gruppo», spiega il Ceo dell’azienda Domenico Sarnataro, «abbraccia da sempre con entusiasmo queste iniziative di beneficenza ed inclusione.

E siamo quindi orgogliosi di poter affiancare ancora una volta un evento che sposa una causa importante per tutta la comunità, dall'alto valore emotivo per tutti noi che vi prendiamo parte».

«È importante lavorare nel segno del coinvolgimento del maggior numero possibile di ragazzi in questo genere di iniziative che stiamo promuovendo - aggiunge Francesca Ariante, direttrice commerciale del gruppo - ed è per questo che per tutto il 2024 abbiamo già in programma una serie di attività che toccheranno diverse tematiche».

Il Centro per la Famiglia è stato inaugurato ad ottobre 2022 per dare sostegno psicologico, pedagogico e sociale non solo alle famiglie ma anche ai minori. Vi si possono rivolgere tutte le persone che trovano difficoltà legate alle responsabilità genitoriali, separazioni, lutti e disagi ed ospita quotidianamente non solo attività di supporto ed orientamento ma anche uno spazio neutro per garantire incontri protetti tra genitori-figli e soddisfare le richieste che pervengono dai servizi sociali, dalle scuole e dal tribunale dei minori.

Per informazioni sulla manifestazione o per apportare il proprio contributo all'iniziativa è possibile scrivere a info@grupposarnatarosrl.it o telefonare direttamente al numero 3420763078.