Confesercenti: «In Campania 40 milioni per calze e regali Befana»

«Le famiglie della Regione Campania per l'Epifania spenderanno 40 milioni di euro per calze e regali ai propri bambini. Questa è la cifra che sarà investita, si registra un calo medio del 10-15% rispetto all'anno scorso sia sulle spese per Epifania che per i saldi».

Sono le stime che fornisce il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo. «Sul 60% delle famiglie campane grava un mutuo e i mutui sono triplicati in un anno - ha aggiunto Schiavo -, le persone sono sempre più povere, l'anno alle spalle è stato terribile, tra caro energia, caro petrolio. Ovviamente si spende di meno.

La conferma viene dai saldi, in Campania si spenderanno 200 euro pro-capite ma sei su dieci non ha ancora deciso se investire questi soldi. La spesa complessiva sarà di 500 milioni e 60-70 milioni arriverà dai turisti presenti in Campania».