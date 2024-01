Saldi a Napoli, folla nelle vie dello shopping con tanti turisti interessati

Partono i saldi invernali in Campania tra euforia e scetticismo. Complice il pienone di visitatori giunti in città per il ponte della befana, nelle strade dello shopping di Napoli si registrano scene di folla già nel primo giorno di sconti. Immagini che fanno ben sperare i commercianti del centro alle prese con gli allestimenti per promuovere le offerte. La ressa si concentra tuttavia nei luoghi più noti dai turisti, come via Toledo e via Chiaia. Per via dei Mille, invece, è una partenza a metà con la strada che resta semivuota. Eccezione solo per i grandi brand, più blasonati, dove in alcuni casi si osserva anche qualche coda all’ingresso delle boutique.

«Credo sia un bene per l’economia cittadina – spiega un signore dopo aver acquistato una cravatta in saldo – in molti sono diffidenti a comprare abiti invernali ora che siamo a gennaio: gli sconti quindi possono essere un buon incentivo per indurre le persone a fare acquisti». In tutta la Regione, i saldi invernali 2024 resteranno attivi per 60 giorni, il massimo disponibile, per concludersi direttamente il prossimo 5 marzo.