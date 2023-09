Museo Archeologico di Napoli, la mostra fotografica «Il Real Albergo dei Poveri»

Venerdì 22 settembre, alle ore 17, sarà inaugurata al MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli la mostra fotografica di Giancarlo De Luca “Il Real Albergo dei Poveri”. Il Real Albergo dei Poveri, costruito nel XVIII secolo, per volontà del re Carlo di Borbone e su progetto di Ferdinando Fuga, è uno dei più grandi edifici settecenteschi mai terminato, esso è parte integrante di un immaginario urbano, per decenni oggetto di riflessioni architettoniche, ingegneristiche, che hanno nel tempo lasciato spazio a considerazioni di carattere prima urbano e poi sociologico.

L’obiettivo di Giancarlo De Luca, fotografo appassionato dei particolari grazie ai quali riesce a raccontare storie e vicissitudini dei luoghi, dando loro nuova voce e rinnovata memoria, restituisce in poco più di 20 scatti in bianco e nero raccolti nella mostra, uno spaccato di storia dell’antico edificio che è anche storia della città di Napoli.Le fotografie selezionate per il progetto, sono frutto di una raccolta lenta, silenziosa, rispettosa da lui iniziata dieci anni fa; sporgendosi dentro gli anfratti, spiando dalle finestre e tra i vetri in frantumi, con l’intento di immedesimarsi negli ospiti che avevano abitato gli spazi, ascoltando le voci e i suoni assorbite dalle mura imponenti, Giancarlo De Luca fa dono alla città di quello che è stato uno dei più grandi e importanti monumenti di Napoli.

I lavori del fotografo si uniscono alla ricerca artistica fotografica operata sull’edificio contribuendo, in tal senso, ad offrire un ulteriore livello di comprensione e interpretazione che ne arricchisce la narrazione.

La mostra gode del patrocinio morale del Comune di Napoli e del sostegno morale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

La mostra sarà inoltre accompagnata da un corposo catalogo che sarà presentato nel mese di dicembre.