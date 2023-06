Napoli, tornano i casting a Villa Domi con Alfonso Signorini

Sabato 24 giugno dalle ore 9:00 alle ore 16:00, torneranno i casting a Villa Domi tenuti da Alfonso Signorini. Sono invitati a partecipare tutti coloro che sognano di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, maggiorenni a che rientrano nelle seguenti categorie: canto, ballo, strumenti musicali, recitazione, moda, influencer, bellissimi.

«Organizzare una seconda giornata di incontri per giovani e meno giovani che vogliono farsi conoscere per il loro talento è una grande sfida. Ma l’ho accolta con molto piacere visto il grande successo della prima giornata. Mi piace molto toccare con mano non solo sogni e aspirazioni, ma anche potenzialità, risorse sulle quali scommettere. Mi fa piacere incontrare personalmente i ragazzi per conoscere le loro storie, il loro talento e il grande desiderio di raccontarsi».

Questo quanto dichiarato dallo show-man Alfonso Singorini, eccitato dal dare un'opportunità a giovani in cerca di fortuna.