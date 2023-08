«Summer Issima» a Serrara Fontana: aprirà l'evento il concerto del gruppo I neri per caso

L'8 agosto va in scena il primo dei quattro grandi eventi del programma «Summer Issima» di Serrara Fontana. Si parte dal belvedere più bello, con il concerto dei Neri Per Caso, il gruppo a cappella più noto del panorama italiano diventato noto al pubblico nel 1995 vincendo la sezione “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo con il brano Le ragazze. Un brano che li ha sbalzati in vetta alle classifiche traghettando l’omonimo album alla conquista di ben 6 dischi di platino con quasi 700 mila copie vendute.

«Abbiamo realizzato Summer Issima – ha detto il sindaco di Serrara Fontana, Irene Iacono – insieme con Regione Campania per arricchire la nostra offerta turistica e per completare la nostra proposta di intrattenimento con degli eventi dal richiamo più forte e per un pubblico più esigente.

Una iniziativa che cammina pari passo con il programma Summer Fest che, invece, offre una selezione di attività mirata alle famiglie e ai bambini».

Martedì sera, sotto la luna di Serrara, si esibirà il gruppo che nella sua carriera ha collaborato con alcuni tra i più importanti artisti italiani come Lucio Dalla, Gino Paoli, Claudio Baglioni, Renato Zero e Mario Biondi e Bobby McFerrin, per citare qualche artista internazionale. Lo spettacolo, coinvolgente ed emozionante, comprende nel suo repertorio, oltre ai pezzi che hanno portato il gruppo al successo, anche importanti brani della musica nazionale ed internazionale senza tralasciare i brani dei Beatles ai quali hanno reso omaggio nel loro ultimo disco «We love the Beatles».

«Sarà una serata di musica e di talento –dice il vice sindaco Rosario Caruso – che siamo felici di ospitare sul belvedere di Serrara che, per una sera, diventa red carpet del buon canto e dei virtuosismi vocali».

I prossimi eventi del programma Summer Issima: 2 settembre, in piazza di Sant’Angelo l’omaggio a Pino Daniele degli Area Medina e il 4 settembre, sempre a Sant’Angelo, lo spettacolo teatrale Sentimento con gli attori della compagnia Shakespeare in sneakers. Il 30 settembre, per la tradizione festa di San Michele, in piazza Sant’Angelo si terrà il concerto evento di Fabio Concato.