Cosa fare a Napoli nel weekend del 4-5-6 agosto: ecco gli appuntamenti da non perdere

Ecco cosa fare a Napoli nel weekend tra 4 e 6 agosto.

Visite ai monumenti ed eventi

“I Venerdì di Ercolano”

In occasione delle aperture serali, i visitatori si ritroveranno immersi nelle suggestive ambientazioni del sito illuminato con giochi di luci e colori, guidati dal racconto di guide esperte alla scoperta dell’antica Ercolano attraverso i gusti, abitudini e vizi culinari dei suoi abitanti.

La sagra del «Riavulillo» ad Arola di Vico Equense

Dal 6 all'8 agosto si potranno rivivere odori, colori, sapori e saperi di un tempo lontano in un territorio che da più di un quarto di secolo coltiva la passione per il «Riavulillo», ovvero il piccolo caciocavallo ripieno con olive piccanti.

Agorà San Sebastiano al Vesuvio, ecco i prossimi appuntamenti del festival

Il 4 agosto alle 21,15 sarà proiettato «Siccità», regia di Paolo Virzì con Silvio Orlando.

Il film ha vinto ben 2 David di Donatello 2023 e ha collezionato 4 nomination ai Nastri d’Argento 2023; 6 agosto alle 21,15, «Mixed by Erry», regia di Sidney Sibilia, vincitore di 2 Nastri D’argento 2023

Gli spettacoli e la musica

Galeffi e Gaia sui “Sentieri degli Dei”

Venerdì 4 il cartellone del festival Agerola Sui Sentieri degli Dei accoglie due ospiti nella stessa serata al Parco Colonia Montana. Si comincia con Galeffi in Belvedere acustico e si conclude con Gaia e il suo singolo «Il mondo in una voce».

Festa della mozzarella a Cancello ed Arnone

Sabato 5 e domenica 6 agosto, tanto cibo e tanta musica con le esibizioni di Rosario Miraggio, SLF, Plug, Tommaso Primo, Gabriele Esposito, Nicola Siciliano, Samurai Jay, Mavi, Jovine, Andrea Tartaglia, Peppoh, Veronica Simioli, Roberto Lama, Federico Di Napoli, Yoseba, Ansiah, Olegg, Vesuviano, Thema, Ste e Gaiè.

Musica in piazza a Sant'Agata sui due Golfi

Dal 4 al 6 agosto 2023 la grande musica dal vivo torna al centro di Sant’Agata sui due Golfi per la prima edizione di Ritmich-E-Venti con i concerti di Lino Cannavacciulo, Neri per Caso e Tammurrianti World Project.

A Sorrento al via il cartellone di «Teatro fuori le mura revolution»

La rassegna estiva organizzata dal Comune di Sorrento in collaborazione con Gruppo Le Muse e la Direzione Artistica di Marco Palmieri: teatro, cabaret, musica popolare, concerti, riflessioni e risate nei luoghi più magici della città. In programma: il 5 agosto ore 21.30 a Casarlano Gianfranco Gallo in Captivo; il 6 agosto ore 21.30 a Marina Piccola Gigi e Ross con Alessandro Bolide in Stasera Cabaret .

Pompei, “Stay in Pompei 2023… Summer Edition”

Biagio Antonacci sarà domani sera, sabato 5 agosto, per la prima volta in concerto al Teatro Grande di Pompei nel Parco Archeologico sold out da settimane per l’appuntamento nell’ambito della rassegna “Stay in Pompei 2023… Summer Edition” promossa dal Comune della Città in sinergia con il Parco Archeologico.