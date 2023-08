Sui Sentieri degli Dei, venerdì 4 agosto Galeffi e Gaia

Elsa Campini 2 bs_03141522.jpg" />

Nell’album «Belvedere» Galeffi sperimenta e osa negli arrangiamenti. Una crescita musicale e personale la sua che si percepisce anche dai suoi testi, attraverso i quali si scopre, mettendosi a nudo attraverso le sue fragilità e debolezze. Anche nel singolo da poco pubblicato, Nirvana Van Gogh, prodotto dai Mamakass, Galeffi continua il percorso di sperimentazione ed esplorazione iniziato con Belvedere, andando addirittura oltre, alla ricerca costante di qualcosa di nuovo pur mantenendo la cifra stilistica con cui ha catturato il cuore delle persone in questi anni. «Nirvana Van Gogh è una canzone che profuma di avventura, di viaggi organizzati all’ultimo minuto, di foto rubate, di attimi incastrati fra passato presente e futuro»​, racconta l’artista. Sul palco Galeffi sarà accompagnato da suo fratello Matteo Cantagalli alla tastiera e chitarra.

Al termine, a salire sul palco sarà Gaia con «Il mondo in una voce». Un appuntamento con il pop di respiro internazionale della giovane artista italo-brasiliana inserita tra i 100 under 30 italiani leader del futuro del nostro Paese dalla rivista Forbes. Con la sua musica unica, personale, che miscela la lingua italiana e quella portoghese ai suoni delle diverse culture, è riuscita a conquistare radio e classifiche, arrivando a collaborare con artisti di calibro mondiale come Sean Paul. Nel contempo il suo sogno di diventare una popstar è passato attraverso due album, Nuova genesi e Alma, e una partecipazione a Sanremo (nel 2021 con Cuore amaro). Ad Agerola Gaia suonerà accompagnata da Michele Boni alla chitarra, Enrico Botta, in arte Estremo, alle tastiere e sequenze.