Agerola, i Coma Cose e Filippo Graziani al festival Sui Sentieri degli Dei

Un viaggio nelle canzoni e nel mondo di Ivan Graziani, visto dagli occhi del figlio Filippo, è il concerto proposto Sui Sentieri degli Dei lunedì 31 al Belvedere Parco Corona. Filippo Graziani canta Ivan è un omaggio intimo, eseguito in versione acustica e voce con l’accompagnamento del basso e della chitarra acustica di Francesco Cardelli e il pianoforte, le tastiere e la fisarmonica di Elia Zambardino. Come a bordo di una nave Filippo Graziani traghetterà gli spettatori tra musica, racconti e letture per rivivere i grandi successi di casa Graziani come Lugano addio, Firenze, Pigro ma anche le canzoni dell’esordio e i lato B dei dischi più famosi alla scoperta di nuove curiosità sul primo cantautore rock italiano.

Il festival dell’Alta Costiera Amalfitana prosegue martedì 1 agosto con i Coma_Cose. Dopo la partecipazione a Sanremo 2023 e un tour invernale nei club di grande successo, il duo nato nel 2016, coppia nella vita e nella musica, che mischia il proprio vissuto a una poetica cantautorale, presenta al Parco Colonia Montana un meraviglioso modo di raccontarsi.

Prossimi appuntamenti

Mercoledì 2 al Belvedere Parco Corona, Claudia Campagnola e Ivana Pellicanò Wild Boys. “I sogni di una ragazza selvaggia di Paolo Logli”.

Giovedì 3 al Parco Colonia Montana, Premio Hht Onlus Noemi “La rossa d’autore”

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (circa 1200 posti a sedere) iniziano alle 21.00.

Tutti gli spettacoli al Belvedere Parco Corona (circa 300 posti a sedere) iniziano alle 21.00.

Alba magica dalle 19.00 del 14 agosto alle ore 05.00 del 15 agosto.