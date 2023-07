Sui Sentieri degli Dei, Ron ospite della serata del Parco Colonia Montana

Giovedì 27 Sui Sentieri degli Dei l’atteso ospite al Parco Colonia Montana è Ron. In Sono un figlio - Trio Acustico, con Roberto Di Virgilio alle chitarre e Giuseppe Tassoni al pianoforte e tastiere, il pubblico avrà modo di ascoltare un repertorio ricchissimo e tra i più belli della nostra musica cantautorale: classici intramontabili, celebri hit che l’artista ha scritto per molti colleghi (Joe Temerario, Anima, Chissà se lo sai, Una città per cantare, Non abbiam bisogno di parole, Al centro della musica, Attenti al lupo, Piazza Grande, Cosa sarà) e naturalmente le sue canzoni più recenti tratte dall’album di inediti Sono un figlio.

Una carriera tra le più importanti del panorama italiano quella di Ron, con ventisei album da studio, otto partecipazioni al Festival di Sanremo e una vittoria nel 1996 con Vorrei incontrarti fra cent’anni in coppia con Tosca, sette edizioni del Festivalbar, di cui una nel 1982 vinta con Anima.

L’artista ha da poco annunciato l’uscita in vinile di alcuni importanti album della sua discografia: Cuori di vetro (2001) per la prima volta in vinile giallo, e Quando sarò capace d’amare (2008), sempre per la prima volta in vinile (entrambi per Saifam). Seguiranno i vinili colorati di Dal nostro livello (1973) il 28 luglio, e il 10 novembre il primo album della carriera di Ron Il bosco degli amanti, entrambi in esclusiva nello store Sony Music. Successivamente, tra l’autunno e l’inverno, verranno pubblicati in vinile per Saifam altri quattro titoli: Le voci del mondo (2004), Ron in concerto (2007), Way out (2013), Un abbraccio unico (2014).