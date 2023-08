Sorrento Classica Festival, la pianista Li Jia al chiostro di San Francesco

Lunedì prossimo, con inizio alle 21.15, settimo appuntamento con la rassegna Sorrento Classica Festival XVI edizione, organizzata e promossa dal Comune di Sorrento e dalla Società dei Concerti di Sorrento, ci proporrà lo spettacolo dal tocco squisitamente orientale “Euro Asian Piano Journey” con Li Jia, nota pianista di origine cinese, che vanta una prestigiosa carriera concertistica internazionale, premi e riconoscimenti. Tra gli ultimi, nel 2022, la nomination come “International Peace Artist” dalla “United Nations Foundations for the Protection of Intangible Cultural Heritage” e“Official Member of XI Council of Provincial People’s Association for Friendship with Foreigner Countries” nella provincia cinese dello Jiang Xi.

Dopo il suo tour di concerti per pianoforte nelle principali capitali delle province della Repubblica Popolare Cinese (quali Nanchino, Pechino, Shanghai, Chengdu, Wuhan, Hangzhou, Guangzhou, Quanzhou, Fuzhou, Xiamen, Fu’An, Jinan…), è stata ufficialmente invitata come Guest Pianist alla Provincial Synphony Orchestra nella provincia sud-orientale del Fujian.

Il suo grande amore per l’Italia, l’ha portata a perfezionarsi ed a sviluppare appieno le sue doti sotto la guida del maestro Dario Marini e del celebre pianista Cristiano Burato (uno tra i massimi esponenti della sua generazione), tanto da conseguire la laurea magistrale al Conservatorio Cesare Pollini di Padova ed ottenere, per i suoi meriti artistici a livello internazionale, la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana.

Tra i vari premi vinti durante la sua carriera vanno menzionati La Palma D’oro dell’International Piano Competition, Moscow International Music Competition e Listz International Music Competition.

Il suo recente tour in Messico ha conquistato l'amore anche dell’esuberante pubblico latinoamericano.