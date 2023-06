Mercoledì a teatro con tre grandi rappresentazioni e la star Lino Guanciale nelle vesti di Napoleone

Mercoledì 14 giugno a Napoli sarà una giornata all'insegna del teatro con tre grandi rappresentazioni.

“Napoleone. La morte di Dio” aprirà la giornata, con una drammaturgia di Davide Sacco, affidata al talento di Lino Guanciale, in programma alle 21 al Teatro Politeama di Napoli. Parigi, 15 dicembre 1840. Sono passati vent’anni dalla morte di Napoleone, ma solo in questa freddissima giornata d’inverno viene concesso alle sue spoglie di tornare in patria e di essere tumulate nella chiesa de Les Invalides. La Francia, per la prima volta, si confronta con la memoria di un imperatore e di un uomo che aveva segnato la storia di una nazione e di un’epoca. Partendo dalle parole di Hugo, Davide Sacco affronta il tema della morte dei padri. Lino Guanciale interpreta un figlio che ha perso il padre, forse Napoleone, forse un Dio, forse solo un uomo. Un percorso parallelo tra la costruzione del dolore e chi lo prova veramente, tra la messa in scena del soffrire e chi soffre.

Alle 19, invece, al teatro Mercadante di Napoli si replica lo spettacolo “Circus Don Chisciotte” di Ruggero Cappuccio con la regia di Antonio Latella, protagonisti Marco Cacciola e Michelangelo Dalisi.

L'utimo spettacolo è "Fuoco su Napoli" della regista Nadia Baldi, che ha rielaborato l'opera omonima drammaturgicamente, già premio Napoli e Premio Vittorini nel 2011. Lo spettacolo, liberamente tratto dal libro di Cappuccio, andrà in scena alle ore 20 al teatro Trianon Viviani.

Napoli diventa protagonista, ma l’Amore la fa da padrone.