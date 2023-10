«AScolto, Supporto, Orientamento», il nuovo progetto presentato a Caivano

E’ stato presentato questo pomeriggio all’Istituto comprensivo statale S.M. Milani, il progetto «AS.S.O. AScolto, Supporto, Orientamento». Il progetto, inserito negli investimenti del PNRR relativi ai Piani Urbani Integrati (Pui) per il periodo 2022-2026 e in particolare il progetto Smart City Napoli Nord, prevede l’istituzione di presidi, fissi e mobili, definiti «Centro Polifunzionali-Psicosociale» che rappresenteranno il punto di riferimento di coloro che avranno bisogno di accoglienza e supporto, di informazione e orientamento, con l’obiettivo di prevenire e ridurre difficoltà sia materiali che sociali.

Sono coinvolti 13 Comuni dell'area metropolitana della Città di Napoli: Acerra, Afragola, Arzano, Caivano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Melito.

Alla popolazione interessata, circa 425mila abitanti, saranno offerti servizi di help line telefono amico, sportello psicologico, sportello legale, sportello migranti, orientamento al lavoro e orientamento all'autonomia abitativa, ma sono previsti anche corsi, laboratori e attività sportive, campagne di formazione e sensibilizzazione.

Il progetto vede come soggetto proponente la Città Metropolitana di Napoli e comune capofila il Comune di Cardito e sarà realizzato dalle associazioni Arci Mediterraneo Impresa Sociale SRL e Antinoo Arcigay Napoli. Il primo info-point a partire sarà proprio a Caivano presso lo sportello di Codice Rainbow, in viale Margherita al Parco Verde, rafforzando il presidio già esistente.

«Il progetto AS.S.O. – afferma il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, presente all’incontro – offre possibilità concrete di inclusione sociale e di accesso al mercato del lavoro, veri antidoti contro la barbarie e le violenze che hanno caratterizzato i recenti fatti di cronaca al Parco Verde.

La Città Metropolitana è vicina alla città di Caivano ma anche a tutti i comuni dell’area a nord di Napoli con azioni concrete, come questa, che possano migliorare la vivibilità complessiva di questi territori, e non solo dal punto di vista della mobilità».



Il progetto AS.S.O. infatti è inserito nel più ampio programma Smart City Napoli Nord, finanziato con 52 milioni di euro e finalizzato a realizzare un sistema di mobilità elettrica collettivo, con servizi di info-mobilità per l'utenza, recupero, sistemazione a verde e valorizzazione delle aree da destinare alla sosta e allo stazionamento, che interessa un territorio di 140 chilometri quadrati.

Soddisfatto anche Giuseppe Cirillo, sindaco di Cardito, comune capofila e vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli: «Solo offrendo possibilità concrete di lavoro e di inclusione si può sconfiggere il degrado sociale che persiste in alcune aree. Lo sviluppo dei territori parte dall’istruzione, dalla cultura, dal rispetto dei diritti civili, ecco perché ritengo particolarmente significativo che questo progetto sia presentato qui, in una scuola, primo presidio di legalità».



Presente all’incontro, moderato dal giornalista e conduttore televisivo Alessandro Cecchi Paone, anche il prefetto Mario Morcone, assessore alla Sicurezza, Legalità, Immigrazione della Regione, Mariano Anniciello, amministratore delegato Arci Mediterraneo Impresa Sociale SRL e Antonello Sannino, presidente Antinoo Arcigay Napoli/coordinatore Progetto «Codice Rainbow», molti sindaci dei Comuni interessati dall'intervento, nonché i dirigenti dei relativi Settori Servizi Sociali e i dirigenti degli Ambiti sociali di riferimento N 17 (Frattamaggiore, Casandrino, Frattaminore, Grumo Nevano) N 18 (Casoria, Casavatore, Arzano), N 19 (Afragola, Caivano, Cardito, Crispano) e N20 (Acerra).