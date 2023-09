“Arrivederci Estate”: a Cardito cabaret e musica popolare con Simone Schettino e I Vico

Tutto pronto a Cardito per il maxi evento di cabaret e musica popolare che, sabato 23 settembre (ore 20,30), vedranno sul palco il comicissimo Simone Schettino, con uno spettacolo esilarante dal titolo "Fondamentalmente”, una sorta di favola dal sapore fumettistico ambientata in tempi moderni, dove lo spettatore verrà catapultato in una scatola tridimensionale del tempo, ed il gruppo di musica popolare “I Vico”, che ripercorreranno la tradizione musicale popolare del Sud.

L’attesa kermesse, ad ingresso gratuito, si svolgerà in piazza Giovanni XIII e rappresenta l’evento conclusivo del progetto “Arrivederci Estate”, attuato dal comune di Cardito con i finanziamenti della Città Metropolitana di Napoli.

«Siamo davvero felici di poter regalare alla città di Cardito un nuovo momento di divertimento - chiosa il sindaco Giuseppe Cirillo - sabato ci ritroveremo per condividere momenti di festa e musica all’insegna della gioia e dello stare insieme».

Poi la fascia tricolore aggiunge. «Quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di investire nelle piazze e nei vari luoghi della città, aprendo la stagione estiva con lo spettacolare concerto dei Kolors, all’interno del Parco Taglia, e poi con l’esilarante performance di Peppe Iodice, in piazza Garibaldi“.