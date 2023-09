Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

LIBRI

A Casertavecchia diversi gli appuntamenti del weekend della rassegna “Un borgo di libri”: dalla presentazione, venerdì, del libro "Diana Spencer. Morte, mito e misteri" di Annalisa Angelone all’arrivo, domenica, di Dacia Maraini.

MANIFESTAZIONI/1

Domenica il Quartiere Militare Borbonico di Casagiove ospita la quattordicesima edizione del Premio Nazionale di Cabaret “Fratelli De Rege” con la classica gara di cabarettisti che avrà inizio alle 21. Ospiti della serata Gigi&Ross.

MANIFESTAZIONI/2

Ci sono anche i 99 Posse ed i Modena City Ramblers al Real Sito di Carditello per la prima edizione del “Wimby Fest”.

Da venerdì a domenica una tre giorni di musica ed iniziative nel cuore della terra dei fuochi che vuole rimettere al centro la lotta campana contro la devastazione ambientale.

MANIFESTAZIONI/3

La nona edizione di “Truck in Sud” al via venerdì al Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista. Per l’apertura lo spettacolo del duo Gigio Rosa e Gigi Soriani e lo show degli stuntmen di Hurricane Motor Show. La giornata di sabato sarà dedicata agli operatori della strada, mentre domenica la carovana dei trucks si muoverà verso il centro di Caserta.

MUSICA/1

A Pignataro Maggiore il ritorno, questo sabato, di “Monte>Wave”, la rassegna di musica indipendente più longeva della provincia. Sul palco allestito nel parco Monte Oliveto, tra gli altri, Pierpaolo Capovilla, i Cattivi Maestri ed i casertani Derrumbado Rojo.

MUSICA/2

A Fontegreca è in programma sabato il live di Sal da Vinci. L’artista napoletano, reduce dai successi in teatro di “La fabbrica dei sogni”, promette di emozionare il pubblico con un viaggio nella sua musica.

MUSICA/3

Clementino è in concerto sabato a Casapesenna. Il rapper avellinese, amato anche come giudice di “The Voice of Italy”, con il suo tour estivo ripropone le tante hit della sua carriera.

SAGRE

A Castel Morrone edizione numero 48 per la Sagra del Fico d’India. Da venerdì a domenica l’evento che vedrà il centro della cittadina riempirsi di banchetti di artigianato e di prodotti enogastronomici locali.

TEATRO

Per “Un’Estate da BelvedeRE” Rocco Papaleo va in scena sabato al Belvedere di San Leucio con “Divertissement”. Lo spettacolo è scritto dallo stesso Papaleo con Valter Lupo, che firma anche la regia. Con l’attore sul palco ci saranno Arturo Valiante al pianoforte, Guerino Rondolone al contrabbasso, Davide Savarese alla batteria e Fabrizio Guarino alla chitarra.