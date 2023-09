Mancava soltanto l'annuncio ufficiale che è arrivato ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento: il Bufala fest slitta di un giorno per rispettare il lutto cittadino proclamato nel giorno dei funerali di Giovanbattista Cutolo. Ma non solo. Niente concerti nè eventi sul palco. Piuttosto un pianoforte a disposizione della comunità: chi vorrà potrà suonarlo dedicando un omaggio al musicista 24enne che al piano, oltre che al corno, aveva dedicato la sua vita artistica. Così l'evento dedicato alla filiera bufalina, che partirà giovedì e terminerà lunedì 11, ricorderà il giovane musicista ucciso in piazza Municipio. La stessa piazza in cui si terrà la fiera.

Antonio Rea, direttore organizzativo dell'evento, ha spiegato come sono andate le ultime ore durante le quali è stato deciso lo slittamento dell'evento dopo il terribile omicidio e l'annuncio della data dei funerali nello stesso giorno in cui era previsto il via all'evento: «L'omicidio di Gianbattista Cutolo ci ha sconvolti, avevamo iniziato l'allestimento in Piazza Municipio, poi sabato abbiamo appreso dei funerali e abbiamo bloccato l'evento che dovevamo aprire il 6 alle 12.30 con il sottosegretario all'agricoltura La Pietra. Poi abbiamo visto che il sindaco Manfredi ha proclamato il lutto cittadino e abbiamo spostato l'evento, che si svolgerà dal 7 all'11 settembre». Molto colpito anche il direttore artistico Francesco Sorrentino: «Sono amareggiato e arrabbiato in questi giorni dopo l'omicidio di Giovanbattista. Ci saranno - spiega - animazioni ma rivolte ai bimbi, con artisti di strada e ci sarà un pianoforte per la comunità. Chi vorrà ricordare il nostro Giogiò, potrà sedersi e ricordarlo con dei brani della storia di Napoli». In un videomessaggio inviato per la presentazione ufficiale dell'evento, il sindaco Gaetano Manfredi ha aggiunto: «La città in questi giorni è stata funestata dal terribile omicidio di Giovanbattista avvenuto proprio in piazza Municipio. Ho molto apprezzato il gesto di spostare l'inizio dell'evento proprio per rispetto di questa tragedia così grande. Noi dobbiamo sempre più lavorar insieme perché la città possa essere luogo di eventi che valorizzino le eccellenze dei nostri territori ma che siano compatibili in una logica delle tante esigenze e anime di Napoli».

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, avvenuta a bordo della nave Msc Word Europa, sono stati presentati anche i dettagli dell'appuntamento. L'accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli show coking nell'Arena del Gusto. Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze gastronomiche proposte dagli oltre 30 espositori, sono previste tre tipologie di ticket: menù adulto da 18 euro, menù bambino da 15 e menù gluten free da 16 euro. Inoltre per raggiungere piazza Municipio, Anm metterà a disposizione un servizio combinato parcheggio più tram con corsa diretta Brin-piazza Municipio dalle 12 alle 16 e dalle 18,30 alle 00,30 ad un prezzo complessivo di 5 euro (valido fino a 4 persone).

All'evento di presentazione ieri a bordo della Msc Word Europa hanno partecipato anche Leonardo Massa, country manager di Msc crociere, Giuseppe D'Addio, direttore della scuola di cucina «Dolce & Salato», e Erny Lombardo, coordinatore dell'arena del Gusto di Bufala Fest. Presenti anche il senatore Antonio Iannone e il presidente della commissione Cultura del consiglio comunale Luigi Carbone. Per il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, intervenuto con il direttore Pier Maria Saccani, «promuovere a Bufala Fest la filiera bufalina vuol dire anche proporre un esempio positivo di successo di una eccellenza nel mondo, capace di dare lavoro, soprattutto ai giovani. Rappresentiamo un contraltare positivo e poi in una città affollatissima di turisti, facciamo conoscere sempre più un modello economico che attira visitatori. È importante lavorare uniti in questa direzione».

Non mancano, però, le polemiche. L'affondo arriva dall'Aicast (Associazione industria, commercio, artigianato, servizi e turismo) attraverso le parole della sua presidente Liliana Langella: «Siamo assolutamente contrari all'organizzazione dell'evento in piazza Municipio, che non è assolutamente idonea a ospitare tali iniziative». La numero uno dell'Aicast si dice preoccupata «per l'impatto sulla viabilità, ma anche per questioni legate alla salubrità della somministrazione dei cibi e per l'igiene generale. L'area non è attrezzata per questi eventi e non è stata pensata con questa finalità». Langella arriva a sollecitare «l'Asl e i Nas per eventuali controlli specifici» e chiede all'amministrazione comunale «di sospendere le procedure per l'organizzazione dell'evento. Così come il Pizza Village ha finalmente trovato la sua sede naturale nella Mostra d'Oltremare non si comprende perché anche questa iniziativa non possa essere ospitata nella stessa area fieristica».